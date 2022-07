La Gazzetta e i “gioielli” di Carnevali: tutti li vogliono ma stanno ancora a Sassuololand

«Se sono ancora tutti qui è perché non abbiamo necessità di vendere a tutti i costi: con la proprietà forte che abbiamo se c’è un modo di poter cullare l’idea di tenerli è proprio quello di valorizzarli al massimo». Parola di Carnevali, il ds del Sassuolo. Le dichiarazioni sono riportate dall’edizione odierna della Gazzetta, che fa una valutazione: Berardi, Scamacca, Raspadori, Frattesi, forse anche Traoré, tutti li vogliono, ma sono ancora a Sassuololand. Senza musi lunghi, per carità. Ma neanche fuochi d’artificio. E così la «gioielleria» è a Vitipeno, nel ritiro estivo di Dionisi.

«Scamacca fa parte della rosa – ha raccontato nelle scorse ore il tecnico del Sassuolo -, sappiamo tutti che potrebbe uscire. Per lui e Frattesi sappiamo che qualcosa potrebbe cambiare a breve termine, o anche no. Lavoriamo in funzione anche di questo». Il suo è il tormentone del momento. «Il West Ham offre 40 e il Psg offre 35? Sì, poi c’è qualche bonus di differenza e c’è un discorso che non è solo legato all’aspetto economico ma può essere legato anche all’aspetto proprio del giocatore, all’aspetto tecnico – aggiunge Carnevali, in tuta e di ritorno da una telefonata cavalcando una bicicletta -. Una cosa è certa. Bisogna ascoltare le esigenze del giocatore e vedere le richieste». La valutazione iniziale fatta dal Sassuolo è stata di 50 milioni: il West Ham potrebbe arrivare, appunto, a 40 più 5-7 milioni di bonus. Siamo lì.