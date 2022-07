Kim si scatena sulle note di Gangnam Style, il Napoli scherza: «fa fatica ad integrarsi» (VIDEO)

Il coreano, appena arrivato a Napoli, tiene banco durante la cena con la squadra, mentre i compagni cantano e battono le mani con lui.

Anche se parla solo coreano, Kim non ha alcun problema a comunicare con i suoi nuovi compagni di squadra del Napoli. Ieri il club ha diffuso sui social un video in cui il coreano tiene banco, nella cena con la squadra. Canta e balla sul motivo di “Gangnam Style”, usando una bottiglia come microfono, mentre i compagni applaudono, ridono e cantano in coro con lui. Il Napoli ci scherza su: “Kim fa fatica ad integrarsi…”

Buonanotte dal nostro ritiro 😂

Kim fa fatica ad integrarsi…🤪🕺 pic.twitter.com/bD28gaDi67 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2022