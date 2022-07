Alle prese con un dolore al gluteo, Marcell Jacobs ha dovuto abbandonare i 100 metri di Stoccolma. E’ comunque andato a Portland per prepararsi al Mondiale di Eugene, che ancora resta in programma. Sarà una corsa contro il

tempo, scrive la Gazzetta dello Sport.

Il direttore tecnico, Antonio La Torre spiega:

«Ho sentito Camossi, è sereno, sebbene non possiamo nascondere che un filo di preoccupazione c’è. La zona interessata è vicina al nervo sciatico, quindi particolarmente sensibile, soprattutto quando il sistema nervoso è sotto pressione. Marcell, che ha gli occhi del mondo addosso, ha avvertito fastidio e ha fatto benissimo a non gareggiare. Se non avrà ulteriori problemi, recupererà in tempo. Ce lo auguriamo tutti: è il fulcro del nostro movimento. Gli infortuni, tra gli atleti di vertice, sono nella norma. E il percorso riabilitativo seguito è stato all’avanguardia. Non c’è nulla da recriminare».

Il problema è che senza di lui salterebbe anche la staffetta 4×100. Il referente tecnico della velocità dell’Italia, Filippo De Mulo, è preoccupato.

«Senza di lui la nostra staffetta crolla. È l’anello centrale, è uomo indispensabile. Il senno di poi non ha valore, ma se proprio si potesse rifare qualcosa, forse non sarebbe il caso di andare a Nairobi: i problemi, concatenati, sono nati lì. Soluzioni alternative? Impossibile averne. Jacobs non si sostituisce. Nel caso, confermando Patta e Desalu in curva, ipotizzerei un Tortu in seconda frazione, con in quarta uno tra Ali, Melluzzo, Pettorossi e Polanco. Ma voglio essere ottimista».