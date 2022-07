Jacobs si ferma ancora: abbandona i 100 metri di Stoccolma per un dolore al gluteo

Sul CorSport le parole del coach Camossi: «Forzare adesso, con Mondiali ed Europei all’orizzonte, è inutile. Abbiamo due settimane per recuperare»

Marcell Jacobs si ferma ancora: è stato costretto a rinunciare anche ai 100 di Stoccolma per un dolore al gluteo. Il Corriere dello Sport riporta le parole del coach Camossi, di ieri sera.

«È cominciato tutto dopo l’ultimo allenamento di mercoledì. La gamba sinistra non gira, Marcell avverte ancora un dolore al gluteo che rende problematico correre in libertà. Ha detto “Così è difficile correre bene fino in fondo, dovrei modificare la mia corsa, dovrei rischiare”. Gli ho detto che le sue sensazioni spesso sono quelle che ci dicono gli strumenti. Abbiamo due grandi eventi a breve, i Mondiali e gli Europei: forzare adesso è inutile. La risonanza dopo la gara di Rieti era buona».