Il Giornale: Sanchez non vuole rinunciare ai 7 milioni netti, l’Inter non sa come liberarsene

L’Inter ha individuato il nemico interno che impedisce al club di spiccare il volo. È il cileno Alexis Sanchez, 33 anni, che in maglia nerazzurra guadagna 7 milioni netti a stagione. E ovviamente non intende rinunciarvi. Scrive Il Giornale:

in piena pandemia, l’Inter rinnovò per tre anni il contratto ad Alexis Sanchez a una cifra davvero incredibile. Oggi il cileno, 20 gol in 109 apparizioni tra prestazioni non sempre brillanti e comunque non all’altezza del suo passato (…), è fuori dal progetto, un esubero che di fatto blocca il mercato della società che ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi.