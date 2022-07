Il Foglio: Galliani si distingue senza bisogno di vuote ostentazioni, si muove come un Velociraptor

Il Foglio Sportivo, a firma Alessandro Bonan, dedica un articolo dell’edizione odierna ad Adriano Galliani. Lo descrive come «un signore, un tempo incravattato di giallo, che si distingue senza bisogno di vuote ostentazioni» , e non è poco «in questa società dell’immagine», dove mostrarsi è più importante che dimostrare.

…nella sua nuova vita sportiva, nella Brianza che vuole senza chiedere mai, si sta muovendo come un Velociraptor, il dinosauro che si caratterizzava per la mobilità fulminea, la coda rigida, le zampe posteriori dotate di artigli come falci, e la testa allungata. Ora, superando lo choc dell’immagine, concentriamoci sulle capacità straordinarie di questo animale vissuto circa settanta milioni di anni fa. Sapeva catturare senza fatica, spostarsi velocemente, intuire il pericolo alle spalle, e godersi lo spettacolo mangiando popcorn (immagine forzata che ci serve a descriverne il carattere sicuro e ottimista). Ecco, ricalchiamo queste qualità sulla figura di Galliani: coincidono esattamente con il profilo dell’artista. Perché di questo stiamo parlando: di un animale del calcio con l’anima dell’artista.