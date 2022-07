Il Centro: indagine della Corte dei Conti sul ritiro del Napoli in Abruzzo, si ipotizza il danno erariale 

Secondo quanto riferisce Il Centro, la Corte dei Conti ha aperto un’indagine contabile sul ritiro del Napoli a Castel di Sangro. I magistrati ipotizzano un danno erariale in merito alla convenzione siglata tra la Regione e il club di De Laurentiis.

“Le opposizioni in consiglio regionale avevano annunciato pubblicamente la presentazione di un esposto ad Anac, Corte dei Conti e Procura della Repubblica per chiedere di «valutarne la legittimità», come fu precisato da esponenti del Movimento 5 Stelle. Nel mirino dell’indagine contabile il pluriennale finanziamento da parte della Regione al fine di ospitare i ritiri precampionato a Castel di Sangro del club del patron Aurelio De Laurentiis. Il nodo del contendere sono i fondi da 1,2 milioni (Iva inclusa) stanziati ogni anno e per 6 anni, rinnovabili per altri 6, in cambio della promozione turistica dell’Abruzzo e in particolare del comprensorio dell’Alto Sangro. Già acquisiti i primi atti in vista della fissazione dell’udienza contabile”.