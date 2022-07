Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

In merito all’ipotesi di un posto in dirigenza, Hamsik ha confermato che c’è stato un contatto, recente, col presidente De Laurentiis.

Io dirigente al Napoli? Io e il presidente ci siamo sentiti recentemente, non è stata una cosa inventata. Può essere una cosa che faremo insieme quando smetterò di giocare. La mia speranza è che il Napoli continui a fare grandi cose, come peraltro sta facendo da anni. Sono stato in città questa estate, per tre o quattro giorni, o fatto visita anche al murales. Mancavo da anni, l’amore verso di me non è cambiato. Marino ebbe ragione a scegliere me e Lavezzi, ricordo il giorno della nostra presentazione. Tornare a Napoli dopo il ritiro è il mio desiderio e la mia vita calcistica è sempre più corta: ci vedremo sempre più spesso.