Gazzetta: reale l’interesse del Milan per Zielinski

La Gazzetta dello Sport ha messo sul piatto i pro e i contro per i rossoneri di un eventuale passaggio di Ptior Zielinski, sottolineando così il reale interesse del Milan per il centrocampista del Napoli

Al di là di qualche calo di rendimento che ogni tanto si manifesta, dunque, l’apprezzamento del Milan nei confronti del 28enne della Bassa Slesia si può dare per assodato. Il guaio è che le condizioni per provare un assalto oggi non ci sono. O non ancora, almeno. Il primo obiettivo di Maldini e Massara è Charles De Ketelaere, per il quale i campioni d’Italia non vorrebbero spendere 35 milioni: se anche la trattativa per CDK naufragasse, i rossoneri non arriverebbero certamente a 40 milioni per convincere il Napoli a cedere Zielinski. Perché quella è la richiesta che il club di De Laurentiis ha fatto pervenire al West Ham: 40 milioni. Ed è difficile ottenere sconti robusti, da quelle parti. Ma in questo mercato così diverso dal solito, meglio non trarre conclusioni affrettate. Per ora va registrato l’interesse del Milan, che è un fatto. Il resto è in divenire