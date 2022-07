Gazzetta: Pogba, la Juve tenta di evitare l’intervento al ginocchio, si pensa ad un nuovo consulto

La Gazzetta dello Sport scrive che la Juventus vorrebbe evitare l’intervento al ginocchio per Pogba, un’operazione che sarebbe sì risolutiva ma che ovviamente imporrebbe tempi di recupero più lunghi. L’idea che si fa strada nelle ultime ore è quella di un nuovo consulto prima della decisione.

“A caldo l’idea della Juventus era quella di ricorrere subito all’intervento, già negli Stati Uniti, per cercare di accelerare il rientro in campo. Ora però sta prevalendo un’altra linea, ovvero quella di farlo rientrare in Europa per sottoporlo a un nuovo e approfondito consulto prima di decidere la strada da intraprendere. Viste le condizioni di Pogba l’intervento sembra inevitabile, anche perché permetterebbe di risolvere in via definitiva un problema che il giocatore si porta dietro da quando era al Manchester United. Però prima di prendere una decisione verrà valutata ogni possibilità”.

“Per la Juventus comunque sarà un bel problema, perché in qualsiasi modo si decida di curarlo dovrà fare a meno del suo totem del centrocampo per un periodo che va dai 40 ai 60 giorni”.