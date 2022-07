Gazzetta: Mertens non giocherà più in Italia, non vuole ritrovarsi avversario del Napoli

L’addio tra Dries Mertens e il Napoli è ormai ufficiale. Dopo le parole del presidente De Laurentiis, sabato, a Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli ieri ha salutato il belga anche sui social. La Gazzetta dello Sport scrive che l’attaccante non prenderà considerazione offerte dall’Italia: non vuole ritrovarsi avversario del Napoli. Al tempo stesso, volendo giocare il Mondiale, ha rifiutato le offerte da Qatar e Arabia Saudita. Prenderà in considerazione solo proposte provenienti dall’Europa.

Dries non vuole prendere in considerazione qualche offerta italiana, anche di un certo rilievo, per evitare di ritrovarsi avversario del Napoli. E al tempo stesso ha rifiutato offerte da Qatar e Arabia Saudita perché il suo obiettivo è giocare un buon Mondiale, sarà il terzo per lui, dunque sta valutando qualche offerta europea, che come progetto tecnico gli consenta di avere gli spazi giusti per giocare e tenersi in forma. Poi arriverà anche il momento per lui per salutare.