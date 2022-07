Gazzetta: la Roma smentisce l’offerta per Dybala. L’argentino piace, ma deve abbassare le pretese

Ieri dall’Argentina è trapelata la notizia di un’offerta concreta della Roma per Dybala: 6 milioni per 4 anni. La Gazzetta dello Sport, però, scrive che è arrivata subito la smentita.

“Le nostre verifiche hanno portato a smentite tanto secche quanto articolate. Da un lato è stato detto “no” alla veridicità della proposta, dall’altro si conferma che l’attaccante piace tanto a Mourinho, ma si fa presente come la società in questo momento sia impegnata in un’opera di risanamento finanziario che passa innanzitutto dal taglio del monte ingaggi. Come dire, qualora Paulo decidesse di rinunciare alla vetrina della Champions League, dovrebbe fare anche un ulteriore sforzo per abbassare le sue pretese. Tanto per intenderci, il monte stipendi al 30 giugno 2021 erano pari a circa il 130 per cento dei ricavi ed entro le prossime tre stagioni deve scendere al 70 per cento per ottemperare alle norme Uefa, che stanno diventando sempre più stringenti. Morale: per Dybala il corteggiamento continua, ma occorre un impegno ulteriore. E reciproco”.