Gazzetta: la Juve offre 6 milioni di ingaggio e 30 ad Adl, ma Koulibaly è fedele al Napoli e prende tempo 

L’incontro tra la dirigenza della Juventus e l’agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, tiene banco anche sulla Gazzetta dello Sport. La rosea si sofferma sull’atteggiamento del senegalese, che non è affatto convinto della scelta bianconera e per ora ha preso tempo.

“Allegri ha indicato da tempo KK come il sostituto ideale di Giorgio Chiellini in caso di cessione di Mathijs De Ligt. Sinora la Juventus aveva lavorato ai fianchi, ottenendo però solo risposte interlocutorie: «Kalidou preferisce aspettare», era il ritornello ripetuto nelle scorse settimane dal suo entourage. Così il meeting con Ramadani è servito a spazzare via tutti i dubbi e anche a condire il corteggiamento con un’offerta economica rilevante: un triennale da 6 milioni netti più bonus facili. Al Napoli invece la dirigenza bianconera è pronta a offrire 30 milioni di euro, una base non lontana dalla quotazione di 40 fatta da Aurelio De Laurentiis in un recente passato. Ma è presto per addentrarsi nella trattativa, prima la Juventus deve portare a casa l’assenso convinto del giocatore, a scadenza di contratto con il club azzurro e ormai deciso a non rinnovare. Per una questione di fedeltà Kalidou ha preso tempo con i bianconeri, sperando che si facessero avanti le altre grandi potenze del calcio europeo. Ma fino a questo momento così non è stato. Ecco perché a Torino hanno alzato il tiro, sperando di chiudere la partita in tempi brevi. Non è detto, però, che l’incontro di ieri sera possa essere risolutivo, visto che l’agente dovrà comunque relazionare al suo assistito. Sarà inevitabile una pausa di riflessione per il senegalese, ma è altrettanto chiaro che alla Continassa non concederanno molto tempo”.