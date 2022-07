Gazzetta: la Juve colma il gap con Inter e Milan, la Roma supera un Napoli impoverito dalle cessioni

Bremer non è solo un acquisto importante, “è una dimostrazione di forza”. Lo scrive Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport.

“Se la Juve decide di prendere qualcuno sul mercato lo prende, come ai vecchi tempi, recuperando il fascino un po’ sbiadito delle ultime eliminazioni di Champions”.

I segnali sono tanti, da Pogba che si taglia lo stipendio pur di tornare a Di Maria convinto da Allegri, come Morata che sarebbe pronto al rientro. Ora la Juve ha colmato il divario con Milan e Inter. Licari dà un giudizio anche sul Napoli, superato dalla Roma.

“Presto per dire che la Juve fa paura, ma la strada è tracciata, anche perché quella che sta finalmente nascendo è la Juve di Allegri. Intanto il gap tecnico con Inter e Milan sembra colmato, mentre la Roma, per motivazioni e non solo, ha superato un Napoli impoverito dagli adii di KK e Mertens”.