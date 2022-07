Gazzetta: la Juve alza il tiro per Koulibaly, 7 milioni più bonus al giocatore e 40 al Napoli

Il club di Agnelli cerca di inserirsi nello stallo di mercato e prepara la nuova offerta. Si parte da un triennale ma non si escludono offerte con ulteriori incentivi, anche temporali

Il Napoli spera che Koulibaly accetti l’offerta da 6 milioni netti all’anno per le prossime 5 stagioni e il futuro da dirigente. Intanto le big d’Europa non stanno a guardare. Il Chelsea ha offerto al senegalese 9 milioni di euro netti a stagione, anche se non si sa per quanti anni. La Juventus ha in mente di alzare la sua offerta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Nelle ultime ore è emersa la disponibilità del club di Agnelli ad alzare ulteriormente le proposte avanzate a Fali Ramadani nel recente incontro milanese con Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva juventina. Ai posti di comando della Continassa si stanno convincendo come sia necessario alzare la posta per KK. Così da quota 6 milioni netti, il passo è breve per arrivare a 7 milioni più bonus. Anche in questo caso si parte da un triennale, ma non sono da escludere offerte con ulteriori incentivi (anche temporali). E lo stesso discorso vale per l’indennizzo: inizialmente è stata prospettata una quotazione da 30 milioni di euro, ma è facile che si arrivi ai 40 milioni chiesti inizialmente dal patron campano”.