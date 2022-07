Gazzetta: il Sassuolo non ha bisogno di vendere Raspadori, dipenderà dall’offerta del Napoli

Conterà anche la formula di pagamento. L’accordo col giocatore non è sufficiente. Martedì l’incontro con Carnevali, finora non si è parlato di cifre

Raspadori al Napoli non è proprio una formalità. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ricorda che il Napoli ha l’accordo col giocatore:

Ma non basta. Bisogna convincere il Sassuolo.

Domani o al massimo martedì Carnevali parlerà con De Laurentiis e la trattativa entrerà finalmente nel vivo. Finora non si è parlato di cifre, argomento tutt’altro che secondario perché, dopo aver ceduto Scamacca al West Ham (36 milioni, più 6 di bonus e il 10% sull’eventuale rivendita), il Sassuolo non ha la necessità di privarsi di una delle sue stelle. Quindi De Laurentiis dovrà mettere sul piatto una ricca somma e anche una formula di pagamento che possa soddisfare Carnevali. Il Sassuolo deciderà in base all’offerta, ma non solo: se i tempi si allungano, la trattativa si complica perché Alessio Dionisi ha bisogno di un sostituto all’altezza e non è semplice trovarlo nella fase finale del mercato. Insomma, il Sassuolo farà le sue valutazioni con grande attenzione e partendo dal presupposto che terrebbe con piacere Raspadori: la volontà del giocatore incide, ma il club neroverde non intende nemmeno farsi condizionare troppo da quest’aspetto.