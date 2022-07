Gattuso beccato a “svapare” a bordo campo nel primo allenamento del Valencia (VIDEO)

Il tecnico è stato immortalato in un video mentre fuma la sigaretta elettronica. Sui social lo accusano di essere un cattivo esempio

Il Valencia inizia la preparazione per la prossima stagione calcistica ed è già bufera su Rino Gattuso, almeno sui social. Il nuovo allenatore è stato beccato a bordo campo a fumare una sigaretta elettronica. Il video è stato rilanciato sui social e da alcuni quotidiani ed ha destato subito scalpore. Nel filmato si vede Gattuso che cerca di coprire con una mano la sigaretta elettronica mentre i suoi calciatori sono impegnati negli esercizi di stretching.

Sui social è stato accusato di essere un cattivo esempio per i giovani tifosi del club e per gli stessi giocatori.

Il quotidiano Las Provincias racconta l’allenamento diretto dal tecnico, noto per avere metodi piuttosto aggressivi.

“Sebbene la maggior parte dei giocatori abbia sofferto in silenzio di fronte alle richieste di Gattuso, alcuni non hanno esitato a chiedere un po’ di pietà all’allenatore. “Cosa vuoi dire che dobbiamo fare di nuovo questo esercizio?”, gli è stato chiesto. “Che vuoi dire che dobbiamo fare quattro interi giri di campo?”. Dopo una sessione che sembrava infinita, e dopo aver svapato, mentre i giocatori lasciavano la formazione, l’allenatore ha fatto una chiacchierata con uno dei capitani, Jaume Doménech come lunedì ha fatto con José Luis Gayà e Carlos Soler”.