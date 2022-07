Galtier: «Uno spogliatoio ha bisogno di giustizia e la giustizia è valida per tutti»

A L’Equipe: «Ci saranno regole da rispettare e chiunque non lo farà senza valido motivo si escluderà da solo. Il presidente ha insistito molto sulla disciplina»

Su L’Equipe una lunga intervista al nuovo allenatore del Psg, Christophe Galtier. Racconta i dubbi che ha avuto nell’accettare la panchina del club francese, la sua carriera e anche le ambizioni che ha per il futuro. Dice che la cosa che lo ha sorpreso di più, a dieci giorni dal suo insediamento in panchina, è la straordinaria qualità dei giocatori in squadra.

«Il talento dei giocatori. Incredibile. La qualità tecnica durante le prime sessioni, l’applicazione di tutti».

Ammette che i primi contatti con il club risalgono a molte settimane prima del suo arrivo ufficiale. Ci sono stati scambi costanti. Non ha mai dubitato che avrebbe ricevuto l’incarico, nemmeno quando è scoppiato il tormentone Zidane.

«Lo sapevo… Era chiaro, da quello che mi diceva il mio presidente, che sarei stato l’allenatore del Psg».

Fa la differenza tra l’esperienza al Nizza e quella al Psg.

«Sono capace di adattarmi. A Nizza avevo giocatori giovani, con molta qualità, ma dovevi stare spesso dietro di loro, insistere sui principi, sui dettagli. Ovviamente il modo in cui preparerò le partite e l’approccio al gruppo sarà diverso a Parigi. Come quello che ho fatto a Nizza è stato diverso da quello che ho fatto a Lille».

In altre parole, non trattiamo Nicolas Pépé, Andy Delort, Lionel Messi e Kylian Mbappé allo stesso modo?

«Bisogna avere la stessa disposizione verso gli uni e verso gli altri. Ma naturalmente non possiamo gestire un giovane giocatore di talento allo stesso modo di un altro che sta facendo una grande stagione e di giocatori del profilo di Messi, Neymar o Mbappé».

Alla conferenza stampa, ha insistito sul fatto che non sarebbe sceso a compromessi. Ma essere a capo di un tale spogliatoio non è esattamente l’arte di scendere a compromessi, a volte?

«Quando ho detto che non ci possono essere compromessi, pensavo al fatto che tutti dovrebbero pensare alla squadra, lavorare bene per la squadra. Al livello molto, molto alto, le squadre si esprimono in questo modo. Dopo di che, non bisogna mai forzare, mai. Il nostro lavoro, con il mio staff, con Luis Campos, è quello di portare la squadra a ciò che vogliamo vedere da loro. Devo anche fare affidamento sulla loro esperienza – che non conosco – per portarli dove voglio andare. E dove voglio andare, sono sicuro che è dove vogliono andare anche loro».

Ma nella gestione quotidiana è davvero possibile non scendere a compromessi? Se domani, ad esempio, Neymar arriva in ritardo all’allenamento…

«Ma perché Ney?».

Perché gli è successo la scorsa stagione.

«Ma succede in ogni spogliatoio».

Ma a Parigi, l’eco mediatica non è la stessa di Saint-Étienne, Lille o Nizza.

«Esatto. Qui ha un’eco internazionale. Ci saranno regole di vita che saranno messe in atto, che presenterò al gruppo. Ci saranno alcune cose negoziabili ed altre non negoziabili. Discuterò con i giocatori perché è necessario tenere conto dei loro obblighi extrasportivi, ma dovranno essere rispettate regole molto specifiche. Dovranno impegnarsi. E, di qualunque giocatore si tratti, se non ha una valida ragione per non rispettarli si farà da parte da solo. Questo accadrà in modo naturale. Non siamo nell’esercito, non prenderò mai una decisione senza tenere conto delle opinioni reciproche. La cosa più importante è che sia seguito dal mio presidente e dal mio staff sportivo».

E ne hai la garanzia?

«Sì. Uno spogliatoio ha bisogno di giustizia e la giustizia è valida per tutti. L’ultimo leader parigino che ha scosso lo spogliatoio è stato Leonardo, nel febbraio 2020. Questo lo aveva tagliato fuori dal gruppo».

Sulla disciplina del gruppo, dice, il presidente del Psg ha insistito parecchio.

«Questo è un tema su cui il mio Presidente ha insistito molto: la disciplina di gruppo».

Sul rapporto con Campos: ti senti completamente indipendente da lui? Nessuna delle tue decisioni sarà presa senza la sua approvazione?

«E viceversa».

Che cosa rispondi a coloro che pensano che ti abbia scelto per controllare le cose?

«Che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale a Lille. E penso che sia importante essere molto ben allineati tra un allenatore e un consulente sportivo. Se la gente pensa che Luis faccia tutto pensi quello che vuole. So come lavoriamo».

Sulle critiche agli allenatori francesi, e quindi a lui:

«Capisco che c’è questo dibattito sulla mia legittimità soprattutto perché in Champions League con il Lille, abbiamo avuto una brutta corsa. Ma queste sei partite mi serviranno. Dopo di che, non sono il portabandiera degli allenatori francesi. Sta a me dimostrare che sono in grado di guidare un esercito di giocatori molto, molto grandi. Se non mi fossi sentito in grado di sopportare questa pressione, sarei da qualche altra parte».

Neymar sta discutendo con il club, che non vuole tenerlo. Tu hai espresso il desiderio opposto.

«Sì, sono stato chiaro. Poi, ripeto, ci sono molte cose che non posso padroneggiare. Mi adatterò alla squadra che ho, la voglio il più forte possibile. Dobbiamo ridurla, ma la voglio il più forte possibile».

Secondo te, Parigi sarà più forte con Neymar o senza Neymar?

«Una squadra è sempre più forte con grandi giocatori. E Neymar è uno di loro».

Quale sarà il suo ruolo?

«Ne abbiamo parlato molto dopo il mio arrivo. Includo nella mia riflessione che i giocatori giocheranno, tra oggi e novembre, 13, 25 o 26 partite (tra club e nazionale). Ci sarà bisogno di rotazione. Quello che vorrei, avendo un undici ovviamente molto forte, è che questo undici sia almeno altrettanto forte con i cinque possibili cambi. Nella zona offensiva ci sarà tempo di gioco per tutti. So dove Neymar può stare comodo, che sia un po’ più in alto sul campo o davanti a due centrocampisti, Neymar, come Leo (Messi), sono animatori, giocatori che hanno questa capacità di farsi trovare tra le linee e di essere decisivi».

Come giudichi la prima stagione di Messi al Psg?

«E’ una nuova vita qui per lui, una nuova vita familiare, una nuova vita da giocatore. Bisogna avere molto rispetto per chi dice, all’età di 34 anni: “Voglio vivere qualcos’altro”. Non tutti sono in grado di farlo. Ovviamente, c’è un tempo di adattamento. Da quello che ho potuto vedere negli ultimi dieci giorni, è un giocatore totalmente diverso. Per il resto, l’intero pianeta sa cosa è capace di fare».

La tua dichiarazione su Kylian Mbappé (“non dovremo dargli tutta la responsabilità del risultato”) mi ha sorpreso. Perché lo hai detto, quando è costantemente alla ricerca di responsabilità?

«Questo è il mio punto di vista. Non gli faremo assumere tutte le responsabilità. È un ragazzo di 23 anni, che ha una certa padronanza degli eventi. Sa cosa la gente si aspetta da lui, ma ci sono anche altri giocatori in giro. Non sto cercando di togliergli un po’ di pressione. Kylian sa quello che vuole, sa dove vuole andare, cosa vuole fare con la sua carriera, quindi automaticamente questa pressione ce l’ha. Si assume questa leadership».

Come pensi di utilizzarlo?

«Se vogliamo guadagnare in freschezza ed evitare infortuni dovremo trovare un equilibrio nel tempo di gioco. Quindi voglio associarlo a un altro attaccante. Kylian è uno che ama la profondità, molto confortevole tecnicamente, in grado di giocare tra le linee. Dal momento che voglio associarlo a un altro attaccante deve essere un profilo diverso. Un punto di riferimento, in area di rigore».

Ma lui vuole giocare sempre.

«Tutti vogliono giocare tutto e va bene. Vogliono tutti battere record. Tanto meglio. Spetterà a me gestire bene le cose in modo che tutti si comportino molto bene e soddisfino gli obiettivi collettivi e individuali».

Chi sarà il tuo capitano?

«Marqui. Ci saranno vice-capitani. Non lo sanno ancora».

Ti è stato assegnato un obiettivo in Champions League?

«No. Non tutti saranno soddisfatti, ma questa è la verità. Una volta che sei al Psg hai sempre l’obbligo dei risultati. Sono molto ambizioso. Con grande umiltà. Sono venuto a Parigi per vincere. Ci sono già tre titoli nazionali: dobbiamo vincerli. Dobbiamo battere i record. E in tutta modestia ti dico: sono venuto a Parigi per vincere tutto».

Perché il Psg dovrebbe vincere la Champions League più con Christophe Galtier in panchina che con Laurent Blanc, Thomas Tuchel o Mauricio Pochettino?

«E perché no? Sai chi ha vinto la prima Champions League con il Chelsea? Roberto Di Matteo, nel 2012. Chi avrebbe scommesso un centesimo su di lui?».

Sei percepito come un tecnico di transizione. Cambierai?

«E’ un obbligo. Quando arrivi al Psg sai, per gran parte del campionato, che tipo di partite avrai. Mi adeguo alle caratteristiche della squadra, all’ambiente e a come dovrebbe essere il PSG. Se sono qui è perché mi sento in grado di produrre qualcos’altro».

Come gestirai gli “indesiderati”?

«Non sono indesiderati, è un termine dispregiativo. Abbiamo 26 o 27 giocatori oltre ai portieri, è un numero enorme. Ci sono giocatori per i quali gli spazi di espressione saranno ridotti. Abbiamo parlato con loro. Non è stata una cosa facile. Sono giocatori che dobbiamo rispettare. Partiremo con 21 giocatori e alcuni giovani. I grandi club che si esibiscono ad altissimo livello sono quelli che riescono ad integrare i migliori giovani in una squadra di esperienza e qualità».