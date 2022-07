Di Marzio: il Napoli oggi sarà a Istanbul per trovare l’intesa definitiva per Kim

Il Napoli ha trovato l’erede di Koulibaly. Salvo clamorose sorprese sarà Kim, il centrale del Fenerbahce che gli azzurri hanno individuato già da diverse settimane. Si temeva un raffreddamento dell’affare a causa dell’inserimento del Rennes, ma i partenopei – stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio di Sky – avrebbero superato i francesi e acquisito una posizione di vantaggio. Sono attese novità già in giornata. Dal sito di Di Marzio:

Per Kim, difensore sudcoreano classe 1996 di proprietà del Fenerbahce, c’è da battere la concorrenza del Rennes. Per velocizzare e provare a chiudere l’affare, il Napoli oggi ha in programma un blitz a Istanbul. Si cercherà l’intesa definitiva per definire l’acquisto del promettente difensore centrale, su cui in questi giorni c’è stata la forte concorrenza del Rennes. Ora però il Napoli è in vantaggio e queste potrebbero essere ore decisive per la chiusura definitiva