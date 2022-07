Dal Portogallo: Renato Sanches rifiuta il Milan, vuole andare al Psg

Il quotidiano Record smentisce la narrazione italiana, il centrocampista del Lille avrebbe (ovviamente) come priorità la squadra di Mabppé dove ritroverebbe Campos

Dal Portogallo non hanno dubbi: il centrocampista lusitano del Lille Renato Sanches avrebbe rifiutato il Milan. Non vuole andare a Milano, il suo sogno è seguire Campos che lo vuole al Psg. Lo scrive il quotidiano portoghese Record. Ovviamente sarebbe una scelta del tutto comprensibile. Chi potrebbe mai preferire i rossoneri al club che ambisce a vincere la Champions e ha in rosa Messi Neymar e Mbappé? Sarebbe una notizia il contrario. Vedremo come finirà questa vicenda di calciomercato che invece in Italia viene raccontata in modo diametralmente opposto.