CorSport: Spalletti è la garanzia per il nuovo Napoli, il club gli garantisca un ambiente sano

Il Napoli è in piena fase di costruzione di un nuovo percorso dopo la fine dell’era Insigne-Mertens, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. La garanzia per il progetto è Spalletti: è fondamentale che il club gli consegni un’atmosfera sana.

“Il Napoli si sta affacciando nel suo futuro, deve costruirselo cominciando a spazzare via dall’atmosfera quel venticello avvelenato che si avverte, ha il dovere di riavvicinarsi alla propria gente con trasparenza e la lungimiranza che è servita per vivere dieci anni (dieci anni, eh!) dentro il proprio progetto e poi deve consegnare a Luciano Spalletti un ambiente sano in cui continuare a seminare il proprio calcio”.

“Spalletti è la garanzia tecnica e pure umana sulla quale adagiarsi”.