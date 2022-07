CorSport: per il post Koulibaly il nome più gettonato resta quello di Kim Min-jae

Giuntoli ha parlato con Ramadani di Milenkovic, ma su di lui ci sono anche Juve e Inter. Il coreano del Fenerbahce è il candidato più forte

Se dovesse arrivare un’offerta concreta per Koulibaly, il difensore resterebbe al Napoli per l’ultima stagione a parametro zero. Il direttore sportivo Giuntoli si guarda intorno deciso a sostituirlo. In pole position, tra i nomi sul suo taccuino, quello di Kim. Il Corriere dello Sport scrive:

“A Ramadani è stata chiesta la disponibilità di Milenkovic, ventiquattrenne centrale serbo della Fiorentina e suo assistito, ma su di lui sono in prima fila proprio Juve e Inter. Molto gettonato il gigante coreano del Fenerbahce Kim Min-jae, 25 anni: piace da tempo, sin da gennaio, e la candidatura resta forte”.