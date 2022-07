Tuttomercatoweb.com: il Napoli si prepara al possibile addio di Koulibaly e accelera per Kim

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe accelerato per Kim Min-Jae, del Fenerbahce. Al punto che entro il weekend potrebbero arrivare delle novità.

“Prosegue il forcing del Napoli per Kim Min-Jae del Fenerbahce. La trattativa col club turco e con l’entourage sta andando avanti proprio in questi giorni ed entro il week-end potrebbero arrivare novità a riguardo. Un affare sintomatico del fatto che il Napoli si sta preparando al possibile addio di Kalidou Koulibaly, al quale è stata fatta una nuova proposta di rinnovo ma sulla quale al momento c’è freddezza da parte del senegalese. Per KK c’è contestualmente il pressing da parte della Juventus proprio in queste ore”.