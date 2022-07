Corsport: Kim è atteso oggi a Roma per le visite mediche, poi a Castel di Sangro

Salvo imprevisti improvvisi di una trattativa che De Laurentiis in persona ha definito: complessa. Dettagli, burocrazia.

Per il Corriere dello Sport il sudcoreano Kim Minjae è atteso oggi a Roma per le visite medice. Scrive così il quotidiano:

Salvo imprevisti improvvisi di una trattativa che De Laurentiis in persona ha definito: complessa. Dettagli, burocrazia. (…) Il difensore coreano acquistato dal Fenerbahce per i 20 milioni della clausola rescissoria è al centro di una negoziazione articolata e delicatissima, ma oggi è atteso a Roma per completare l’iter delle visite mediche. Se tutto andrà come sperano i club e gli entourage al lavoro, dopo i controlli Kim Min-jae raggiungerà il gruppo a Castel di Sangro. E il dopo-Koulibaly potrà cominciare ufficialmente.