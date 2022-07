CorSport: il Rennes pronto a pagare la clausola per Kim, il Napoli mette nel mirino Diallo del Psg

Non c’è solo il Napoli su Kim Min-jae, il candidato scelto dal club di De Laurentiis per sostituire Kalidou Koulibaly, volato al Chelsea. Sul coreano del Fenerbahce è piombato anche il Rennes, e allora il Napoli si cautela mettendo nel mirino anche un altro obiettivo: Diallo, del Psg. Il Corriere dello Sport scrive:

Per Kim il Fenerbahce chiede 20 milioni per la clausola rescissoria.

“I dirigenti turchi pretendono i 20 milioni della clausola rescissoria per liberarlo. Si tratta via call. Si cerca di smussare la richiesta, si tira e si molla, ma il Rennes è un concorrente agguerrito e pericoloso. E soprattutto pronto a versare l’intero importo della clausola. Il rischio beffa è altissimo. Nel frattempo, però, brucia la fiamma di un’altra pista emersa ieri a sorpresa: Diallo del Psg, 26 anni, senegalese nato in Francia come Kalidou e suo compagno di Nazionale. Per la cronaca: anche lui è in partenza, tant’è che non è stato convocato per la tournée in Giappone. Lo marca stretto anche il Milan, però: momento delicato”.