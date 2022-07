Di Marzio: «il Napoli è forte sul senegalese Diallo del Psg (c’è da trattare l’ingaggio)»

«Il club deve trattare col sudcoreano per superare il Rennes. Col Psg non ci sono problemi, bisogna trovare l’accordo con Diallo»

Gianluca Di Marzio:

Il Napoli sta facendo di tutto per prendere il sudcoreano Kim (che ha avuto l’ok ufficiale di Luciano Spalletti stasera dopo l’amichevole vinta 10-0 contro l’Anaune). Il Napoli sta cercando di recuperare terreno su Kim. Il Rennes è in vantaggio. Bisogna trattare con il giocatore. Se non si si dovesse arrivare a Kim, l’altra carta è Diallo che piaceva anche al Milan. Il Napoli ha avuto i contatti col Psg, sta trattando col giocatore perché guadagna tanto. Col Psg non ci sono problemi.