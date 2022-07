CorSport: il Napoli è meno forte dell’anno scorso, forse Adl si aspetta un altro miracolo da Spalletti

De Laurentiis non è stato molto tempestivo sul mercato. Sono uscite due certezze (Insigne e Koulibaly) e un pezzetto di storia (Mertens) e sono arrivate due scommesse

Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport, fa il punto sui movimenti di mercato delle big della Serie A. L’analisi riguarda le sette squadre attese dalle coppe: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Il responso è il seguente:

Più nello specifico, sul Napoli:

“Sono uscite due certezze (e un pezzetto di storia, Mertens) e sono arrivate due scommesse. Il georgiano Kvaratskhelia al posto di insigne (definito comunque da Spalletti «un degno sostituto di un campione come Insigne») e quasi il sudcoreano Kim al posto del comandante Koulibaly. In più, Olivera con Simeone sull’uscio. Probabilmente De Laurentiis si aspetta un altro capolavoro dal suo allenatore che ha portato il Napoli a lottare con lo scudetto per poi conquistare il terzo posto. Oggi la squadra è meno forte. Vediamo nelle prossime settimane”.