CorSera: Gattuso inizia ad essere nervoso, medita le dimissioni dal Valencia

Il mercato è fermo e lui si aspetta una svolta. Il club giudica esose le richieste di Dzeko, Cavani e Politano e anche Demme sembra un obiettivo difficile

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, che cita fonti spagnole, Rino Gattuso sarebbe già pronto a gettare la spugna al Valencia. Il tecnico comincia ad essere nervoso per lo stallo del mercato, in particolare perché il club non vuole regalargli Dzeko, uno dei suoi obiettivi. Starebbe meditando l’addio.

“Rino Gattuso inizia a tradire i primi segnali di nervosismo e secondo i media spagnoli sta meditando addirittura le dimissioni. Non si giungerà a tanto, ma l’allenatore del Valencia si aspetta una svolta dal mercato. Ha chiesto Edin Dzeko ma lo stipendio del bosniaco all’Inter da 5 milioni di euro esclude voli pindarici. Ha messo sulla lista Cavani, che si è svincolato ieri dal Manchester United, e Politano, in uscita dal Napoli. Peccato che l’attaccante esterno venga valutato dal Napoli 20 milioni. Il problema è che il club spagnolo è alle prese con gravi perdite finanziarie. Ecco perché anche l’operazione relativa a Demme, già stimato da Rino ai tempi del Napoli, al momento sembra di difficile realizzazione”.