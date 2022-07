Corsera: «Dybala è il colpo che De Laurentiis sogna anche di notte»

Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava scrive che è Dybala il colpo che il Napoli e De Laurentiis sognano.

Paolo Dybala a Napoli non è soltanto una suggestione argentina nella terra dove ha giocato Diego Armando Maradona. È piuttosto una opportunità che Aurelio De Laurentiis prova a sfruttare. È il più classico dei colpi di teatro che il presidente azzurro sogna anche di notte, anche per rispondere a una piazza che lo critica ed è pervasa dallo scetticismo. Tra il dire e il fare ci sono contatti con l’entourage dell’ex attaccante bianconero e c’è soprattutto un lavoro sottotraccia che, nonostante le smentite ufficiali, il club porta avanti.

Non è facile, l’operazione sulla carta non è alla portata. E del resto il d.s. Cristiano Giuntoli lo ha anche detto. Aggiungendo una amabile, piccola bugia: «Non abbiamo mai parlato con Dybala». Ci sta, è nel gioco delle parti di un mercato in cui l’argentino è svincolato, sembrerebbe che aspetti l’Inter ed è corteggiato da altre squadre italiane (Milan) e anche europee (Manchester United). Il Napoli va avanti a fari spenti, fida sul fattore tempo e anche sulle pretese economiche del giocatore che con il passare dei giorni potrebbero abbassarsi.