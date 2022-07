CorMez: il Napoli non ha mai interrotto i contatti con l’Udinese per Deulofeu. Barak solo se va via Fabian

Napoli e Udinese non hanno mai raggiunto un accordo. Deulofeu, sul quale ci sono anche Villarreal, Betis Siviglia e Real Sociedad, aspetta

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i contatti tra Napoli e Udinese per Deulofeu non si sono mai interrotti. Il calciatore, che ha dato il suo ok all’operazione, attende le mosse di De Laurentiis.

“I contatti per Deulofeu non si sono mai interrotti anche se Napoli e Udinese non hanno mai raggiunto un accordo. Il talento spagnolo nel 4-3-3 può rappresentare una soluzione su entrambe le corsie o una “variante” da 4-2-3-1, come sotto punta, dove del resto avrebbe giocato Dybala. Il Napoli conosce i costi dell’operazione: una ventina di milioni per il cartellino, circa tre d’ingaggio al calciatore che ha mercato in Spagna, piace a Villarreal, Betis Siviglia e Real Sociedad. Deulofeu ha dato priorità al Napoli, attende le mosse del club di De Laurentiis”.

Intanto si lavora con il Verona. Il Napoli ha bloccato già Simeone, pronto a trasferirsi non appena Petagna passerà al Monza. Al club di De Laurentiis piace anche Barak, ma arriverebbe solo in caso di addio di Fabian.

“Piace anche Barak del Verona ma l’idea potrebbe diventare realtà solo se andasse via Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza a giugno 2023”.