Capello: Spalletti lasci Osimhen libero di seguire il suo istinto, il destino del Napoli passa per Victor

Sulla Gazzetta dello Sport Fabio Capello disegna il suo podio degli attacchi della Serie A. In prima fila c’è l’Inter, seguono subito la Juve e la Roma. Del Napoli dice di voler vedere quanto può crescere Osimhen.

“Il Napoli ha perso Insigne, non uno qualunque. Ora ci sarà da capire che cosa potrà dare il nuovo rinforzo, Kvaratskhelia, del quale parlano tutti bene. Il georgiano può rivelarsi un rinforzo azzeccato, ma è chiaro che i destini del Napoli attuale sono legati a Osimhen. C’è anche Lozano, meno attaccante rispetto al nigeriano, che finalmente potrebbe ricavarsi spazio in più. La coppia non è male, poi bisogna vedere che cosa saprà inventare Spalletti, che ogni tanto tira fuori valide soluzioni senza per forza ricorrere al mercato. Osimhen è un generoso, svolge tanto di quel lavoro, non soltanto in avanti, che a volte non arriva abbastanza lucido davanti alla porta. Ma è indispensabile, anche per l’apporto che dà sotto il profilo del carattere. Victor è il tipico trascinatore, quando a volte la gara si addormenta lui porta quel guizzo e quegli scatti che cambiano il ritmo e che, soprattutto, scuotono i compagni. Quindi è meglio lasciarlo fare e che segua il suo istinto. Osimhen ha compiuto enormi progressi con il Napoli, in questa stagione per lui potrebbe arrivare la definitiva consacrazione”.