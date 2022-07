Buriani: «Oggi Milanello sembra una beauty farm, noi per fare gli skip usavamo i rami tagliati dagli alberi»

La Gazzetta dello Sport intervista Ruben Buriani, ex centrocampista di Monza, Milan, Cesena, Roma, Napoli e Spal. Il tema è quello della longevità dei calciatori in Serie A.

La sua carriera si interruppe anche per un infortunio.

«A 29 anni, ero al Napoli, giochiamo a Milano contro l’Inter: mi rompo tibia e perone. Un mese in ospedale, sei mesi di gesso. Quando me l’hanno tolto era rimasto praticamente solo l’osso. Niente più massa muscolare. E allora non era come oggi, che la chirurgia è migliorata e hai dei preparatori che ti seguono quotidianamente e individualmente per recuperare. Sono rimasto senza contratto e ho dovuto fare tutto da solo per rimettermi in forma. Ricominciai a casa mia, alla Spal, che mi diede un’opportunità. Ma dopo due anni dissi basta».