Boniek: «Zielinski non ha il carattere per essere un leader, ha bisogno del sostegno dell’allenatore»

La Gazzetta dello Sport, con Salvatore Malfitano, intervista Zibì Boniek. Il tema è Piotr Zielinski, protagonista di una stagione non proprio brillante l’anno scorso, con molti alti e bassi. Boniek più volte ha dichiarato il suo amore calcistico verso il centrocampista del Napoli, lo fa ancora una volta, e prova ad indicare i motivi dell’altalena delle sue prestazioni.

Senza Insigne e forse Mertens, tante responsabilità passano a lui.

«Non so se può fargli bene inquadrarlo come leader. È sempre capace di inventare, ma non sono sicuro che abbia il carattere adatto. È una persona meravigliosa, sia chiaro: educato, rispettoso. Tecnicamente non si discute».