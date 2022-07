Boniek: «Sorrido quando si paragona un campione di oggi a Maradona. Noi eravamo più resistenti»

Nel corso dell’intervista rilasciata al Messaggero, Boniek ha parlato anche di Diego Armando Maradona.

I tempi di Boniek, Platini, Maradona.

«Era un altro calcio, un’altra atmosfera. Ora non è più così. Erano campioni veri. Oggi un buon giocatore lo trasformi in campione in qualche anno. All’epoca si poteva andare in giro dopo le partite anche per prendere una birra, c’era più contatto con la gente. Oggi è tutto frenetico, non ti risponde al telefono nemmeno il procuratore di un giocatore».