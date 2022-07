Barzagli: «Di Maria è un super acquisto per la Juve, ha una qualità incredibile, inventa giocate dal nulla»

Tuttosport intervista Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus oggi volto di Dazn. Commenta il mercato bianconero, con l’arrivo di Pogba e Di Maria.

A Manchester è stato penalizzato, dice.

«A Manchester ha patito il peso di dover dimostrare di valere i 105 milioni investiti dallo United. Da fuori non si percepisce la pressione che deve sopportare un ragazzo, comunque giovane, quando le aspettative sono altissime. O sei un giocatore che segna 60 gol all’anno, altrimenti è dura far vedere di valere 105 milioni. Quello ha pesato moltissimo. Il giocatore, però, non si discute: è ancora giovane ed è uno che sposta gli equilibri. Avrà una gran voglia di rimettersi in pista. E vincere. Per la Juventus è un grandissimo colpo».