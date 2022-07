Bargiggia: «Koulibaly ha rifiutato la Juventus per rispetto del Napoli, rinnoverà a mercato finito»

A “1 Football Club”: «Quella con Coca-Cola è una partnership prestigiosa, stride con le tante critiche mosse a De Laurentiis. Mertens? Per rimanere deve accettare le condizioni del Napoli»

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco qualche sua dichiarazione.

Osimhen è stato accostato al Bayern, è vero?

“In verità sono tornati tanti rumors in questi giorni. L’unico contatto di una certa rilevanza tra Napoli e Bayern è avvenuto alla fine di questo campionato. Attualmente non c’è stato nessun nuovo incontro tra le parti. È una situazione da monitorare, ma non c’è nulla di concreto”.

Accostato al Napoli, alla fine Gollini andrà alla Fiorentina?

“Il Napoli ha fatto diversi calcoli per questa operazione, forse ha ritenuto che la ricerca del portiere in questo mercato non sarebbe stato un problema. Il club ha già Sirigu in pugno, ma non è considerato la prima scelta. Chiaro che l’ex Genoa è un portiere vecchia scuola, è un profilo molto apprezzato, gli azzurri hanno gli occhi puntati su di lui. Si è scelto, tuttavia, di attendere qualche settimana e virare eventualmente su profili esteri come Maximiano, calciatore gradito dalla dirigenza. Anche la Lazio ha trattato l’estremo difensore del Granada, ma alla fine virerà su Vicario. Ci sono anche altre piste estere seguite da Giuntoli, la filosofia resta questa”.

Koulibaly potrebbe rinnovare con il Napoli a mercato finito?

“Confermo questa notizia. In casa Juve si è scatenata un’asta per De Ligt e Koulibaly è il primo nome chiesto da Allegri per sostituire l’olandese. Il senegalese, tuttavia, ha deciso di non accettare la futura offerta bianconera per rispetto del Napoli”.

Quale sarà il futuro di Dybala, accostato anche al Napoli?

“Andrà all’Inter, soprattutto in seguito alle cessioni di Vidal e forse Sanchez al Flamengo”.

Ostigard-Deulofeu, come procedono le trattative?

“Per quanto riguarda il primo, il Napoli non ha alzato la sua offerta al Brighton. Il Toro ha la possibilità di presentare una proposta superiore, ma il norvegese attende il club azzurro perché vuole giocare la Champions. Per il capitolo Deulofeu, c’è il suo gradimento ed è stato raggiunto l’accordo con il calciatore, ma non con l’Udinese. Se nel giorno in cui la società azzurra dovesse vendere uno tra Lozano, Ounas o Politano, ingaggerà un altro calciatore, ma potrebbe non essere esclusivamente l’ex Milan, anche perché bisognerà capire quanto sarà ricavato da quell’eventuale cessione. Alla prima uscita in attacco, dunque, potrebbe non arrivare Deulofeu. Non è comunque clamoroso che a Dimaro Spalletti non abbia ancora una rosa completa, soprattutto quest’anno, con l’inizio della Serie A anticipato”.

Napoli-Coca Cola, come giudichi l’accordo raggiunto tra le parti?

“È una partnership prestigiosa, stride con le tante critiche mosse a De Laurentiis. Il Napoli evidentemente ha un certo appeal, ciò rende il club appetibile per un’eventuale cessione, soprattutto per la crescita costante del brand”.

Per quanto riguarda Mertens, ci sarà un incontro con il Napoli o non ci sono possibilità di rinnovo?

“Attualmente lo scenario è questo, non ci sarà nessun incontro tra le parti, in seguito alla mail che aveva irritato il presidente De Laurentiis. Se il belga non dovesse accettare le sue richieste economiche, il club azzurro non farà nessun passo in avanti, ma comunque non sarebbe una bella figura per Dries ritornare sui propri passi”.