Aveva ragione Lotito, gli abbonamenti della Lazio sono solo 6.900

Il Messaggero: sinora Lotito ha mantenuto ogni accordo. Ha speso 50 milioni. Un mercato che meriterebbe altri numeri al botteghino

«Ora farò gli stessi prezzi della Roma sugli abbonamenti per il prossimo anno e vedremo quanti lo sottoscriveranno».

Diceva così, al Messaggero, giusto un mese fa, il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Ma il risultato non è quello sperato, nonostante una campagna acquisti che procede a tambur battente, con il patron biancoceleste che ha preso in mano le trattative di mercato e giura di aver speso già 50 milioni per 6 acquisti, come oggi scrive il quotidiano romano. Ma gli abbonati, per ora, sono soltanto 6900.

“Sinora Lotito ha mantenuto ogni accordo. Un mercato che meriterebbe tutt’altri numeri al botteghino: «Adesso vedremo quanti faranno l’abbonamento». Lo hanno sottoscritto in appena 6900”.