Zidane: «È inutile parlare tanto ai giocatori nell’intervallo, bla bla bla, vanno lasciati in pace»

L’intervista a L’Equipe. Materazzi, Buffon, la politica e Cardiff: «Ricordo il secondo tempo della finale di Cardiff. Soffocammo la Juventus»

In occasione dei suoi 50 anni, L’Equipe intervista Zinedine Zidane. Un’intervista molto ampia di cui pubblichiamo qualche risposta.

Parla di Benzema che definisce il fratello più piccolo che non ha avuto.

Karim non doveva migliorare. Ma gli piaceva rimanere dopo le sessioni di gruppo. Gli ho dato due o tre consigli per le situazioni davanti alla porta, ma nello scambio che avevo con lui. A me e al mio staff piaceva stare con uno o due giocatori. Anche con il portiere. Mi divertivo. Facevamo esercizi divertenti. Ci sfidavamo. Spesso ho vinto io. Facevo anche il torello. Mi piace stare con i miei giocatori, giocare con loro. Non avevo molto da trasmettere loro personalmente. Non ne avevano bisogno. Lavoravo soprattutto nella squadra.

La testata a Materazzi

Quel giorno, mia madre era molto stanca. Avevo sentito mia sorella al telefono diverse volte durante il giorno. Sapevo che mia madre non stava bene, anche se non era un problema importante. Tuttavia, mi preoccupava. Resto comunque concentrato. Ma queste sono cose che ti agitano. La pressione, questo, quello. Lui (Materazzi) non dice niente di mia madre. Ha detto spesso di non aver insultato mia madre. È vero. Ma ha insultato mia sorella, che era con mia madre in quel momento. Su un campo da calcio, ci si insulta spesso. Tutti parlano tra loro, a volte male, ma tu non reagisci. Lì, quel giorno, è successo quello che è successo. Ha iniziato parlando di mia sorella Lila. Lo spazio di un secondo e sono partito… Devi accettarlo. Non sono orgoglioso, ma fa parte della mia vita. Ero più fragile. A volte è in questi momenti che puoi fare qualcosa che non è giusto…

Il cucchiaio a Buffon

Siamo al settimo minuto. Mancano 83 minuti. Devo provarci. Anche se sbaglio, posso rimediare. C’è ancora tempo. E ho davanti a me uno dei più grandi portieri del mondo: “Gigi” (Buffon). Mi conosce. Devo fargli una cosa che non si aspetta. Ci penso dieci secondi. Non ho mai fatto un panenka (cucchiaio). Non è mancanza di rispetto. So che alcuni portieri potrebbero interpretarlo in questo modo. Ma non è questo il caso. Non lo faccio per umiliare. Lo faccio per segnare.

La finale di Champions col Liverpool (il discorso all’intervallo)

Siamo 0-0 all’intervallo. Poi il primo gol di Karim (Benzema) che ruba la palla al portiere (Loris Karius). Pareggiano (Mané, 55°) e poi è la doppietta di (Gareth) Bale (64°, 83°), che è appena entrato, con quel fantastico tiro. Il discorso nell’intervallo aveva avuto il suo impatto. La conversazione è incentrata su due o tre flash, cose specifiche da fare, in sei o sette minuti. Quando torni nello spogliatoio, lasci in pace i giocatori. Hanno bisogno di recuperare. Non bisogna aggredirli. Lo so, è successo a me quando ero un giocatore. Per quindici minuti, bla-bla-bla… È inutile. Così i messaggi non passano o non passano bene. Mi concentro su due o tre messaggi forti. Soprattutto nelle grandi partite, quando c’è molta tensione.

La finale di Cardiff contro la Juventus.

Non ero molto felice all’intervallo (1-1). Volevo che andassimo più sulle corsie esterne, che fossimo più insistenti lì. Avevamo preparato la partita così. Abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo con Modric, Carvajal. Dall’altra parte con Marcelo. Segniamo tre gol nel secondo tempo. E poi, ho insistito sul ritmo. Non lasciare che gli altri ne approfittino. Ce l’abbiamo fatta. Li abbiamo soffocati. Siamo andati a pressare alto. Adoro vedere la mia squadra così. Vai e prendi la palla molto alta, prendi l’avversario per la gola. Non possiamo sempre farlo. Devi essere intelligente nella gestione. Devi sapere come fare un passo indietro di tanto in tanto. Non fai dieci volte ottanta metri o almeno dieci volte in modo efficiente. Mi piace il gioco, avere la palla, pressare alto e che scorre veloce.

Ti hanno mai chiesto di entrare in politica?

Ripetutamente. Ma mi sono sempre rifiutato di farlo. È una professione. Ho inoltre avuto una prima e brutta esperienza in relazione a una posizione che avevo preso. Mio padre mi diceva sempre quando ero giovane: “Cosa sei? Un calciatore? Parla di calcio quanto vuoi!” Mi ha sempre detto di avere le opinioni come tutti i cittadini. Ma che non avevo bisogno di condividerle con tutti. Mio padre ha sempre ragione.