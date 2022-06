Valverde allenerà l’Athletic Bilbao, fu esonerato dal Barcellona per eresia tattica

I catalani lo licenziarono quando era primo in classifica perché aveva rinunciato al 4-3-3. Dopo di lui, andarono a picco. Per la terza volta sulla panchina basca

Ernesto Valverde torna in panchina. Fu esonerato dal Barcellona nel gennaio del 2020 quando i catalani erano in testa alla Liga. Fu accusato di eresia, aveva abiurato il 4-3-3. Non seguiva il dogma del calcio catalano, in realtà aveva capito che quella squadra non avrebbe potuto più reggere quella modalità di gioco. Senza di lui, il Barcellona è naufragato. Incassò anche otto gol dal Bayern Monaco in Champions. Una volta disse: i miei litigi con Messi? Meglio che la gente non sappia.

Adesso torna a fare il suo lavoro. Sarà il prossimo allenatore dell’Athletic Bilbao. È l’uomo scelto da Jon Uriarte il candidato che ha vinto le elezioni per la presidenza del club basco.

È la terza volta che Valverde allena l’Athletic dopo le precedenti esperienze del 2003-2005 e del 2013-2017.

Se avesse vinto il candidato Iñaki Arechabaleta, il Bilbao avrebbe invece avuto Bielsa come tecnico.