Valverde: «I miei litigi con Messi? Fanno parte del mistero, è meglio che la gente non sappia»

L’ex tecnico del Barcellona a una tv basca: «È meglio che le persone non conoscano la verità. Sono stato più felice al Bilbao che al Barça»

Ernesto Valverde. L’allenatore che fu esonerato dal Barcellona di Bartomeu perché accusato di alto tradimento tattico. Fu cacciato con il Barça in testa alla classifica, al suo posto arrivò Sétien che perse tutto quel che c’era da perdere. Eliminò giusto il Napoli di Gattuso in Champions prima di prendere otto gol dal Bayern.

Valverde ha concesso un’intervista all’emittente basca ETB. Ne scrivono sia El Mundo Deportivo sia L’Equipe. Ha ripercorso la sua carriera nel calcio, ha parlato delle sue passioni, come la fotografia, e ovviamente non ha chiuso a un suo ritorno in panchina: «dovrebbe essere qualcosa di diverso ed eccitante…”.

Alla domanda se nel Barcellona c’era qualche litigio con Messi, ha risposto. «Sono cose che non si possono dire, fanno parte del mistero. È bene che sia così, è meglio che le persone non sappiano. È meglio che non conoscano la verità».

Ha detto che da allenatore era più felice nell’Athletic che nel Barça: «A livello di sensazione di squadra, di spirito di appartenenza, è difficile trovare qualcosa di simile. Ti identifichi con tutto».