Toronto si prepara ad accogliere Insigne: «Magnificent is coming»

Toronto si prepara ad accogliere Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli partirà questa mattina per la sua nuova destinazione, a bordo di un jet privato. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

Per Insigne si prepara un’accoglienza speciale da parte dei tifosi napoletani in Canada.

“L’arrivo è previsto alle 15 ora canadese. Si stanno organizzando per accoglierlo all’aeroporto una ventina di tifosi napoletani, i ragazzi del Club Napoli Toronto, attivo da qualche anno con un punto di ritrovo: il ristorante «“il Gatto Nero», nella zona di Little Italy. Ci sarà un «welcome» caloroso, la comunità napoletana è in fermento, sono pronti dei regali anche per moglie e figli: un bouquet di fiori per Genny e dei cappellini dei Toronto Blue Jays, il team di baseball per Carmine e Christian. Little Italy è il quartiere della vasta comunità italiana di Toronto, c’è anche il «Cafè Diplomatico», luogo del primo incontro di Insigne con il mondo dei tifosi della sua nuova squadra (alle 17 orario canadese). Il Bmo Field, lo stadio del Toronto, è uno degli impianti in cui si disputerà il mondiale del 2026, passerà dall’attuale capienza di 17756 spettatori (è già il più grande del Canada) a 45736”.