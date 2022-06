CorSport: oggi Insigne partirà per il Canada con moglie, figli, genitori, suoceri e qualche amico

Oggi è il giorno della partenza di Lorenzo Insigne per il Canada. Il Corriere dello Sport scrive che l’ex capitano del Napoli partirà con un jet privato.

“Oggi Lorenzino partirà per il Canada a bordo di un jet privato messo a disposizione dal suo nuovo club: il Toronto FC. Non sarà solo, ovviamente: moglie, figli, genitori, suoceri e qualche amico lo accompagneranno in un’avventura che rappresenta una svolta di vita ma anche un affascinante azzardo professionale”.

Insigne partirà da Ciampino con un jet da 18 posti.

“Gli Insignes non abiteranno in una villa, bensì in un appartamento in pieno centro che, a quanto pare, fa parte del complesso Four Season Residences”.