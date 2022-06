Sinner ha scelto il supercoach: è Cahill, ex tecnico di Hewitt e Agassi. Affiancherà Vagnozzi

Dopo aver cambiato coach, preparatore atletico e fisioterapista, lo staff di Jannik Sinner si arricchisce di un nuovo ingresso: il supercoach di cui si parla da tanto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Ad affiancare Vagnozzi, che resta il capo del team, arriva infatti il tanto sbandierato supercoach di cui Sinner aveva parlato per la prima volta addirittura agli Australian Open, per poi tenerlo in sottofondo allontanando l’ipotesi di una qualsiasi collaborazione immediata. Si era parlato di Becker (prima dei guai giudiziari), di McEnroe, soprattutto di Magnus Norman, e invece la scelta è ricaduta su Darren Cahill, uno degli allenatori più esperti ed apprezzati del circuito, che è già ad Eastbourne a fianco del giovane talento azzurro che la settimana prossima nel torneo inglese farà il debutto stagionale sull’erba in avvicinamento a Wimbledon”.