Rocchi: «Se una donna arriva ad arbitrare in Serie A è perché lo merita»

Le dichiarazioni a margine di un evento a Firenze, riportate dal Corsport. «Siamo in una fase di ricambio generazionale, arbitri di altissimo livello nei prossimi anni»

Il designatore Gianluca Rocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di una iniziativa a Palazzo Panciatichi a Firenze. Le sue parole sono state riportate dal Corriere dello Sport.

«Si è chiusa una stagione molto complessa», ha detto. «Siamo in una fase di grande ricambio generazionale, che speriamo che porterà ad avere arbitri di altissimo livello nei prossimi 3 o 4 anni. Abbiamo arbitri con la A maiuscola, e mi riferisco ai nostri internazionali, che hanno fatto anche sacrifici per dare spazio ai giovani, comprendendo lo spirito che ci anima nel voler creare una nuova generazione di arbitri. In questo gruppo ci sono dei talenti incredibili».