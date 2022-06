Privacy o spionaggio? Dimaro vieta i droni durante il ritiro del Napoli

L’ordinanza del sindaco sarà in vigore dal 9 al 19 luglio, parla di distanza di sicurezza. Vietato il sorvolo dei droni sul centro sportivo e sull’hotel Rosatti

Non saranno ammessi occhi indiscreti durante il ritiro del Napoli a Dimaro. Nessuna ripresa dall’alto con droni, tanto per cominciare. Il sindaco della cittadina della Val di Sole, infatti, ha vietato il sorvolo di droni sulla zona abitata e, in particolare, sull’hotel che ospiterà la squadra di Spalletti, per tutta la durata della sua permanenza a Dimaro, dal 9 al 19 luglio.

Guardando il dettaglio dell’ordinanza, si legge che è vietato

“il sorvolo per operazioni critiche e non di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture, nel volume di spazio V70 ad una distanza orizzontale di sicurezza adeguata dalle aree congestionate, ma non inferiore a 150 mt e a una distanza di almeno 500 metri da persone o cose, che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore; in particolar modo vieta il sorvolo della struttura ricettiva Sport Hotel Rosatti”.

La stessa ordinanza divide la zona del centro sportivo in due aree: la prima, definita area 1, è rappresentata dal perimento esterno del campo di gioco, la seconda, area 2, comprende il resto del perimetro esterno del centro sportivo. Su tutta l’area 2 è vietato il sorvolo, mentre nell’area 1 è consentito solo ai SARP che eseguono il decollo e l’atterraggio dall’area stessa e con pilota che esegua le operazioni di decollo, atterraggio e sorvolo in Visula Line of sight (VLOS).

Sarà lo stesso sindaco a valutare ed autorizzare eventuali richieste di autorizzazione per il sorvolo di altre aree. Naturalmente, per chi contravverrà alla disposizione saranno previste delle sanzioni e, a tal fine, il sindaco invita gli agenti di Polizia Municipale e le Forze di Polizia a far osservare il provvedimento. Che, chiarisce l’ordinanza, è stato già trasmesso a tutti i giornalisti e tecnici accreditati per il ritiro, oltre che alle autorità preposte.