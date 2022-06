Per il Nyt Dybala non trova squadra anche perché la Serie A è isolata dal resto dell’Europa

È il campionato che esporta meno calciatori (82), gli affari avvengono soprattutto tra club italiani (215). Le grandi squadre non fanno più shopping in Italia

Di Dybala rimasto senza squadra si occupa anche il New York Times nell’appuntamento con la newsletter di Rory Smith. Che, dopo aver sottolineato le difficoltà tattiche di Dybala nel calcio contemporaneo, nonché le sue elevate pretese economiche, si sofferma su un altro aspetto e cioè sull’isolamento del calcio italiano.

Il limbo in cui si trova Dybala fa parte di una tendenza più ampia. Il calcio italiano è un ecosistema sempre più isolato, un mondo a sé. Non è solo che i giocatori italiani, di regola, non lasciano l’Italia: solo quattro convocati di Roberto Mancini per la cosiddetta Finalissima contro l’Argentina, giocavano fuori dalla Serie A, lo stesso numero della rosa che ha vinto gli Europei.

Anche gli allenatori italiani che lavorano all’estero sono pochissimi. Nonostante alcuni, come Ancelotti e Conte, siano andati decisamente bene. Ovviamente il Nyt cita una serie di eccezioni: Salah, Alisson, Hakimi, Donnarumma, Icardi, tra gli altri. Aggiungiamo Lukaku anche se è tornato.

Sempre più spesso la Serie A si è allontanata dal cuore del sistema economico del calcio d’elite. Secondo la società di consulenza Twenty First Group, sono 138 i giocatori che hanno lasciato la massima serie francese per le squadre dei cinque campionati europei più importanti. Novantotto hanno lasciato la Spagna. Solo 82 hanno lasciato l’Italia, meno anche della Premier League campionato predatore del calcio.

In gran parte i club italiani ora fanno affari tra di loro. Nello stesso periodo di tempo, squadre in Francia, Spagna, Germania e Inghilterra hanno venduto circa 100 giocatori a testa in patria. Le squadre italiane quasi il doppio: 215 giocatori hanno lasciato un club di Serie A per un altro da 2017.

Più di ogni altra cosa, è questo aspetto che potrebbe aver impedito a Dybala di avere le opportunità che si sarebbe aspettato. L’Italia non è più un posto dove le squadre vanno a fare shopping. Uno dei migliori giocatori in Europa è senza contratto dalla prossima settimana, e solo una manciata di squadre sembrano averne preso nota. Non per quello che può fare, o per quello che ha realizzato, ma per il luogo dove star globale è fiorita: nel piccolo mondo italiano.