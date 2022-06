Osimhen regala la vittoria alla Nigeria: 2-1 contro la nazionale della Sierra Leone – VIDEO

Il centravanti del Napoli ha segnato in spaccata alla fine del primo tempo. Le Super Eagles cominciano col piede giusto le qualificazioni alla Coppa d’Africa

Osimhen-gol nella gara tra Nigeria e Sierra Leone, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Il centravanti del Napoli ha regalato la vittoria ai suoi alla fine del primo tempo, correggendo in rete, in spaccata, la sponda di un suo compagno di squadra, Simon.

Le but de Victor Osimhen avec le Nigeria 🇳🇬 lors du match de qualification à la CAN 2023 face au Sierra Leone 🇸🇱 ! Il marque donc son 10ème but en 16 sélections ! pic.twitter.com/e3axE3Cq6c — Ancien Dogues (@AncienLosc) June 9, 2022

Per Osimhen è l’undicesimo centro in ventidue presenze in Nazionale, di cui diciassette degne di nota, ovvero dal primo minuto. La Sierra Leone è la stessa squadra con cui l’attaccante azzurro si procurò l’infortunio alla spalla che l’ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi due anni fa. Una bella soddisfazione per Victor.