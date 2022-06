Ordine: sarà Cardinale, non Gazidis, a condurre la trattativa per il rinnovo di Maldini

Su Il Giornale, Franco Ordine fa il punto sulla questione del rinnovo di Maldini e Massara con il Milan. Dovrebbe chiudersi tutto in settimana

Ordine batte proprio su questo tasto:

“Ecco il primo spunto: non sarà Gazidis ma Cardinale, il nuovo proprietario, a condurre la trattativa. Comincia allora oggi la settimana decisiva per il rinnovo dei contratti dei due esponenti dell’area tecnica, mai messo in discussione ma diventato argomento di grande divisione e preoccupazione a causa del ritardo. Sulla durata del rinnovo e sul ruolo stesso reclamato da Maldini all’interno della nuova struttura societaria, la discussione sarà ampia e approfondita. Le previsioni dicono: nel giro di uno, due giorni ci sarà l’annuncio. Secondo fonti ben informate, questo ritardo non avrebbe messo a rischio la conclusione degli affari che Maldini e Massara hanno pazientemente allestito nei mesi precedenti”.