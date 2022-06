La partita di Paolo Maldini nel Milan: è in ballo il ruolo di ad non solo il rinnovo da direttore tecnico

Che partita si giocando nel Milan? I giorni passano e la notizia del rinnovo di Paolo Maldini (e del suo braccio destro Frederic Massara) non c’è traccia. Eppure il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, tra meno di due settimane. La notizia ovviamente, come tutto quel che riguarda le milanesi, è tenuta ben nascosta. L’unico che ne parò in maniera esplicita fu proprio Paolo Maldini in un’intervista alla Gazzetta, usò toni insoliti per il quotidiano:

«In questo momento non abbiamo la disponibilità economica per pensare a questo salto di qualità. Anche perché siamo in una fase di passaggio. Vedremo… E in più c’è anche la questione relativa al contratto mio e di Massara. Siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che per il nostro percorso e per ciò che è successo in passato anche durante il periodo di crisi con Rangnick, trovo poco rispettoso il fatto che a oggi l’amministratore delegato ed Elliott non si siano neanche seduti a parlare con noi. Dico solo a parlare. Perché loro potrebbero anche dirci “il vostro lavoro non è stato abbastanza buono per continuare”. O può essere che io dica “la vostra strategia non mi piace”. Come ho detto a suo tempo a me piace essere una sorta di garanzia per il milanista. Io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un’idea vincente. Non potrei mai farlo. La realtà è che la proprietà non si è mai seduta al tavolo e questa cosa non va bene».