L’Inter ufficializza Lukaku, Zhang: «Sembra ieri, da non crederci. Il Big Boss è tornato»

Su Twitter un video con uno scambio di battute tra il presidente e il belga sul tetto della sede dell’Inter: «Sono tornato ragazzi, e grazie per la fiducia»

L’Inter ufficializza l’arrivo di Romelu Lukaku con un video in cui il belga scambia alcune battute con Steven Zhang sul tetto della sede del club nerazzurro.

Zhang – “Sono sulla terrazza dell’Inter HQ e guardate chi ho qui..”

Lukaku – “Sono tornato, ragazzi”

Zhang – “Sì, il Big Boss è tornato di nuovo. Sei felice?”

Lukaku -“Sono davvero felice, e grazie per la fiducia”

Zhang – “E’ un dejavu, tornare qui”

Lukaku – “Ricordi tre anni fa, ancora qui?”

Zhang – “Sembra ieri”

Zhang – “Quindi… Segneremo molti gol a San Siro?”

Lukaku -“Sono qui per questo”

Zhang – “E’ una promessa”

Lukaku – “Le mantengo, lo sai”

Zhang – “Grazie per essere tornato”

Lukaku -“Grazie per la fiducia”